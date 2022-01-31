Без зайвих калорій: яким буде нове меню у сільських школах Тернопільщини

Збалансоване меню, нова культура харчування та контроль якості продуктів. Такі зміни обіцяє реформа шкільного харчування у всіх українських школах. Згідно з нововведеннями, у дитячому меню обмежили кількість солі, цукру, жирів тваринного походження, а також вживання соків. У школах Тернопільщини вже готуються до таких новацій, пише Т1

«Меню розроблене точно не на збільшення вартості ціни. Місцеві органи влади самостійно приймають рішення, яка вартість буде обіду, адже ми розуміємо що кожного дня воно різне. Є продукти дорожчі, дешевші. Тому обід може бути різної вартості того чи іншого дня”, — відзначила начальниця управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Нове меню складав відомий український кухар – Євген Клопотенко. На сторінці у Фейсбук він написав, що меню не може подобатися всім, адже багато батьків виросли на радянських стравах. Тож на його думку систему харчування треба міняти кардинально, причому не тільки у міських, але і в сільських навчальних закладах. Наприклад у Вишнівецькій школі вже готуються до цього, та директорка Валентина Яковлєва зазначила, робитимуть це поступово.