Нове меню запровадили у шкільних їдальнях Тернопільщини

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, вимоги передбачають зниження вмісту солі і цукру у стравах, а також жирів рослинного і тваринного походження.

У шкільних буфетах заборонили продавати ковбасні вироби, плодоовочеві консерви, кондитерську продукцію. Оскільки ці продукти мають високий вміст солі і цукру.

“Зі шкільних буфетів зникнуть ті вироби, що суперечать принципам здорового харчування. В оновленому меню зменшується вміст цукрів, зменшується вміст солі, за дотриманням того, щоб у буфетах, в закладах освіти, не продавалися газовані напої, розведені соки, чіпси, сухарики. Усі такі продукти мають бути вилучені з буфетів. Чотиритижневе меню розраховане для дітей, які потребують окремого харчування або дієтичного для дітей, які харчуються за основним меню. Оновлене меню є сезонним. Якщо в нас осінь, то діти більше споживають овочів і фруктів, якщо це період зимовий і весняний, діти можуть вживати за пропозиціями кухарів те, що вони більше люблять, зокрема, передбачено більше кашів. Місцеві органи влади самостійно приймають рішення, яка вартість буде обіду”, – розповідає начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома.

Роботу шкільних їдалень на Тернопільщині перевірятиме Держпродспоживслужба. У разі порушень керівників навчальних закладів притягуватимуть до відповідальності.