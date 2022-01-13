Переслідували, залякували, катували: тернополянин розповів про “погром” української інтелігенції

Цілеспрямоване знищення української інтелігенції. 12 січня в Україні вшановують дисидентів, які постраждали від “великого погрому”. Операцію “Блок” радянська влада розгорнула після різдвяних свят. Здебільшого затримували та фальсифікували справи проти української інтелігенції, пише Т1.

За свою позицію і прагнення вільної і незалежної України дисиденти поплатилися роками ув’язнення, а деякі й власним життям.

Невдоволення радянської влади викликало те, що в 60-ті роки в Україні активізувалося національно-культурне життя, саме формувалася політична течія «шістдесятників». 50 років тому, 12 січня 1972 року, почалися каральні дії щодо української інтелігенції. Операцію проти дисидентів назвали «блок».

Але пересічне населення про такі жорстокі дії влади і переслідування не знали ще довго. Тернополянин Тарас Вашків вперше про дисидентів почув на закордонному радіо. Адже в 60-70-ті роки про таких людей забороняли говорити на території СРСР. Чоловік поділився спогадами про ті часи.