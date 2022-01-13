Встановлення касових апаратів: на Тернопільщині організували зустріч з підприємцями

Кому обов’язково встановлювати касові апарати та чи штрафуватимуть за їхню відсутність – про це підприємцям Лановеччини розповіли податківці. Зустріч організували, тому що з січня почали діяти зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких підприємці в торгівлі мають використовувати касові апарати, пише Суспільне.

Захід відбувся в Ланівцях. Участь у ньому взяли більше 80 підприємців, розповів голова Лановецької громади Роман Казновецький.

Підприємці зібрались у Культурному центрі Єловицьких. Серед них – Лілія Горобець. Жінка розповіла, веде сімейний бізнес з виробництва сиру. Зареєстрована як підприємиця 2 категорії. Жінка запитала, чи обов’язково їй встановлювати касовий апарат:

“Що це за розмежування, от прочитала, що при торгівлі продукцією власного виробництва касові апарати не потрібні. Я ставлю питання: “Значить мені не потрібні?” Кажуть, що для фізичних осіб потрібно, а для юридичних осіб – ні. В чому тут різниця – не знаю. Якщо мені доведеться найняти, бухгалтера, щоб він вів те все , то, по-перше – це лишні витрати для мене, а це абсолютно не вигідно, тому що в нас малий бізнес, приватне сімейне підприємство”.

Підприємець Олег Гавришко має магазин з рибальськими товарами. Каже, касовий апарат встановив місяць тому, витратив на це близько 8 тисяч гривень:

“Сама програма – це добре, тому що ведеться облік товарів, ти приблизно знаєш, що в тебе є. А якщо той касовий апарат, то яка від нього користь, я не знаю. От сьогодні я не міг відкрити касу, наприклад, не міг відкрити зміну. В реальних умовах, це вже може бути штраф. Тобто, я постійно мушу співпрацювати з тим, хто мені це ставив, бо постійно є якісь зависання. Воно ж не налаштовано так, як треба”.

Згідно зі змінами до Податкового кодексу підприємці мають використовувати у торгівлі касові апарати з січня цього року, каже заступник начальника відділу перевірок податкової Тернопільщини Олег Довгошия:

“Касові апарати не потрібно використовувати лише платникам єдиного податку, які перебувають на І групі і не здійснюють торгівлю підакцизними товарами. Це є 3 ризикових в нас групи: дорогоцінні метали, продукція технічного складу та алкоголь і тютюн”.

Фото: Анастасія Чечко/Суспільне Згідно зі змінами до Податкового кодексу підприємці мають використовувати у торгівлі касові апарати з січня цього року

Олег Довгошия каже, поки що підприємців не штрафуватимуть:

” Ніхто підприємців, які не підпадають під ризикові групи, перевіряти не буде. Це, нагадаю, ті, хто торгують дорогоцінними металами, побутовою технікою та алкоголем. Діє заборона при карантині на дані перевірки. Дається термін, проводиться роз’яснювальна робота про те, що це є вимогою часу”.

Нагадаємо, в квітні 2021 року мав набути чинності закон про зміни до Податкового кодексу. Він зокрема зобов’язує підприємців другої-четвертої категорій використовувати касові апарати. Проти таких змін до кодексу підприємці протестували декілька разів, каже голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук. 1 грудня 2020 року депутати Верховної Ради відклали запровадження касових апаратів на рік. За це проголосували 319 народних обранців.

Різниця між категоріями підприємців у тому, що перші працюють без найманих осіб і їхній річний обсяг доходу не повинен перевищувати 300 000 гривень. А підприємці інших категорій мають працівників.