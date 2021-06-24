Під час велопробігу містами України фронтмен гурту “Скай” приїхав до Тернополя

Фронтмен українського рок-гурту “Скай” Олег Собчук організував велопробіг містами України. Сьогодні приїхав до Тернополя, розповідає, це 14 місто його маршруту, пише Суспільне.

Велопробіг чоловік організував, щоб популяризувати здоровий спосіб життя. Щодня в середньому долає по 100 кілометрів, був у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Вінниці. Загалом проїхав понад півтори тисячі кілометрів, розповідає Олег Собчук:

“Ви не уявляєте, яка ейфорія супроводжує нас протягом всього маршруту, які щасливі очі та люди. Купа людей-велосипедистів, які нас зустрічають і проводжають у кожному місті й кажуть нам, що це вперше за всю історію є шанс і можливість, чудовий приклад об’єднання спортклубів, якщо ми говоримо про велосипед. Це приклад популяризації здорового способу життя в Україні, особливо після важких двох років пандемії. Я ніколи таких довгих маршрутів не робив, максимум їздив 150 кілометрів”.

На Театральному майдані міста Олег Собчук зустрівся з тернополянами, які переглядають стріми з велопробігу на його сторінці в соцмережах. Один з них – Володимир Крутовський.

“Я починав слідкувати за стрімами від початку його подорожі. Я ловлю себе на думці, що я точно так би не зміг. Дуже важко, я так розумію, і морально, і фізично”.

Нагадаємо, велопробіг Олег Собчук розпочав 8 червня. Розповідає, стартував з селища Мілове на Луганщині, а фінішуватиме в Чопі на Закарпатті. Чоловік каже, планує об’їхати 18 міст України – це понад 2 тисячі кілометрів.