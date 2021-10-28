Ассортимент развлечений Золото Лото пополнился новинками

10 октября игровой ассортимент украинского казино Золото Лото https://casinozolotoloto.com.ua/ был обновлен, благодаря чему клиентам заведения доступно 20 новоиспеченных игровых автоматов от таких известных студий, как Yggdrasil, Gamzix, 5 Men Gaming, Apollo Games, Ruby Play, Quickspin и Habanero. Это отличная новость для тех, кто стабильно посещает игровой клуб, так как теперь ваше времяпрепровождение может стать еще более веселым и непредсказуемым. Новые игры – это возможность открыть для себя неизведанный мир азарта, полный приятных ощущений и веселья. Ребята из Zoloto Loto сработали на ура, и теперь его клиентам доступны все самые свежие и горячие релизы последних дней!

Список новых релизов:

40 Chilli Fruits

Big Brother

Atlantis

Book of 8 Riches

Taras Bulba

Spina Colada

Blood

Book Of Symbols

Golden Fish Tank

Grand Express

Rat Kingdom

Banana Bar

Bonus Joker II

Renaissance Fruits

African Cats

Valley of the Gods

Sticky Bandits 3 Most Wanted

Return To The Feature

Gold Of Maya

Zeus Rush Fever

Каждую из перечисленных новинок можно оценить бесплатно и без прохождения регистрации или сразу на реальные гривны. Чтобы узнать, улыбается ли вам сегодня фортуна, зайдите на официальный веб-сайт оператора https://casinozolotoloto.com.ua/oglyad/bonus/, затем на главной странице или в разделе «Игры» выберите игровую категорию «Новинки». Там вас будет ждать библиотека из 20 релизов. Чтобы выполнить запуск желаемого развлечения, наведите курсор на обложку и выберите «Играть» (для игры на деньги) или «Демо» (для включения пробной версии).

Сотрудничество Золото Лото с топовыми разработчиками азартных игр позволяет оператору брать не только количеством, но и качеством. Ассортимент новинок может похвастаться разнообразием сюжетов. Хотя в нем и есть видео-слоты на тему фруктов и древних цивилизаций, также есть игровые автоматы с менее популярным сюжетом. К примеру, Grand Express на тему поездов, Rat Kingdom про королевство крыс или Return To The Feature по мотивам легендарной трилогии «Назад в Будущее».

Новейшие игровые аппараты – рекомендация для тех геймеров, которые находятся на стадии выгорания. Если вам кажется, что вы попробовали уже все, то специальные компании готовы с вами поспорить. В среднем более-менее крупный и известный провайдер выпускает от 1 до 3 слотов ежемесячно. Скорее всего, когда вы будете читать этот текст, перечень новых игр в очередной раз обновится. Как правило, для полного обновления списка новых слот-машин требуется месяц.

Для справки, на текущий момент времени Золото Лото сотрудничает с 25 производителями, которые стабильно поставляют уникальные новинки с передовой графикой и интересными бонусами. Если вам интересен конкретный поставщик, вы можете выбрать его на сайте казино, чтобы отобразить только его релизы.

Обязательно опробуйте на себе обновленный ассортимент видео-слотов, который включил в себя 20 релизов от известных разработчиков ПО для онлайн-казино. В нем вы найдете как классику жанра в современной обработке, так и игры, в создании которых участвовали последние технологии и идеи.

Если вы не знали, в Zoloto Loto есть и другие категории игр: «ТОП-20», «Рекомендуемые», «С покупным бонусом», «Классика», «Джекпот» и «Отыгрыш бонуса». Также можно нажать «Смотреть все игры», чтобы отобразить полную коллекцию, состоящую из более чем 3 000 наименований. Рекомендуем периодически посещать категорию «Новинки», чтобы всегда иметь возможность оценить новейшие слоты в числе первых в Украине.