Ассортимент развлечений Золото Лото пополнился новинками
10 октября игровой ассортимент украинского казино Золото Лото https://casinozolotoloto.com.ua/ был обновлен, благодаря чему клиентам заведения доступно 20 новоиспеченных игровых автоматов от таких известных студий, как Yggdrasil, Gamzix, 5 Men Gaming, Apollo Games, Ruby Play, Quickspin и Habanero. Это отличная новость для тех, кто стабильно посещает игровой клуб, так как теперь ваше времяпрепровождение может стать еще более веселым и непредсказуемым. Новые игры – это возможность открыть для себя неизведанный мир азарта, полный приятных ощущений и веселья. Ребята из Zoloto Loto сработали на ура, и теперь его клиентам доступны все самые свежие и горячие релизы последних дней!
Список новых релизов:
- 40 Chilli Fruits
- Big Brother
- Atlantis
- Book of 8 Riches
- Taras Bulba
- Spina Colada
- Blood
- Book Of Symbols
- Golden Fish Tank
- Grand Express
- Rat Kingdom
- Banana Bar
- Bonus Joker II
- Renaissance Fruits
- African Cats
- Valley of the Gods
- Sticky Bandits 3 Most Wanted
- Return To The Feature
- Gold Of Maya
- Zeus Rush Fever
Каждую из перечисленных новинок можно оценить бесплатно и без прохождения регистрации или сразу на реальные гривны. Чтобы узнать, улыбается ли вам сегодня фортуна, зайдите на официальный веб-сайт оператора https://casinozolotoloto.com.ua/oglyad/bonus/, затем на главной странице или в разделе «Игры» выберите игровую категорию «Новинки». Там вас будет ждать библиотека из 20 релизов. Чтобы выполнить запуск желаемого развлечения, наведите курсор на обложку и выберите «Играть» (для игры на деньги) или «Демо» (для включения пробной версии).
Сотрудничество Золото Лото с топовыми разработчиками азартных игр позволяет оператору брать не только количеством, но и качеством. Ассортимент новинок может похвастаться разнообразием сюжетов. Хотя в нем и есть видео-слоты на тему фруктов и древних цивилизаций, также есть игровые автоматы с менее популярным сюжетом. К примеру, Grand Express на тему поездов, Rat Kingdom про королевство крыс или Return To The Feature по мотивам легендарной трилогии «Назад в Будущее».
Новейшие игровые аппараты – рекомендация для тех геймеров, которые находятся на стадии выгорания. Если вам кажется, что вы попробовали уже все, то специальные компании готовы с вами поспорить. В среднем более-менее крупный и известный провайдер выпускает от 1 до 3 слотов ежемесячно. Скорее всего, когда вы будете читать этот текст, перечень новых игр в очередной раз обновится. Как правило, для полного обновления списка новых слот-машин требуется месяц.
Для справки, на текущий момент времени Золото Лото сотрудничает с 25 производителями, которые стабильно поставляют уникальные новинки с передовой графикой и интересными бонусами. Если вам интересен конкретный поставщик, вы можете выбрать его на сайте казино, чтобы отобразить только его релизы.
Обязательно опробуйте на себе обновленный ассортимент видео-слотов, который включил в себя 20 релизов от известных разработчиков ПО для онлайн-казино. В нем вы найдете как классику жанра в современной обработке, так и игры, в создании которых участвовали последние технологии и идеи.
Если вы не знали, в Zoloto Loto есть и другие категории игр: «ТОП-20», «Рекомендуемые», «С покупным бонусом», «Классика», «Джекпот» и «Отыгрыш бонуса». Также можно нажать «Смотреть все игры», чтобы отобразить полную коллекцию, состоящую из более чем 3 000 наименований. Рекомендуем периодически посещать категорию «Новинки», чтобы всегда иметь возможность оценить новейшие слоты в числе первых в Украине.