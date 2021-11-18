Спелеологи дали назву печері, яку відкрили на Тернопільщині

Відкриту в вересні печеру в селі Пилипче на Чортківщині тимчасово назвали Два бички. Про це розповів директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сохацький, пише Суспільне.

За його словами, відкрила печеру спелеологічна група, в якій були вінничани, кияни та житель Івано-Франківська. Її очолює киянин Ігор Стефанишин.

“Ми розкопували невеличкий отвір, з якого була відчутна тяга холодного повітря. Це говорило про те, що там може бути якась печера. Вона не дуже велика, не більше 100 метрів, і якогось видимого продовження не знайшли. Спробували трішечки покопати, продовження не було, але були знайдені людські рештки, а також стародавня кераміка”.

Печера складається з двох паралельних ходів і галереї, яка їх об’єднує. Всередині знайшли кістки людей і тварин, а також фрагменти керамічних горщиків. Приблизне датування кераміки – козацька доба. За попередніми висновками, людські кістки належать п’ятьом людям – двом дорослим і трьом дітям, розповів Ігор Стефанишин. Директор Борщівського музею Михайло Сохацький розповів, що наразі вдалося дізнатися про знахідки:

“Ми дійшли до висновку, що людина, яка потрапила в цю печеру, мабуть, переховувалася. Кераміка засвідчувала, що це період не такий давній, не неоліт, це приблизно пізнє середньовіччя. Можна сказати, що це могло бути навіть 17-18 століття. Але це не означає, що людські кістки, які там є, тісно пов’язані з цією керамікою”, – каже Сохацький.

За словами Михайла Сохацького, печеру законсервували та планують продовжити дослідження влітку. Знайдені кістки зараз у Чернівецькому університеті. Професор цього університету Богдан Рідуш сказав, що дослідження останків ще тривають, від коментарів відмовився.