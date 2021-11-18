У селі на Тернопільщині залишився один житель

Село Червоне Кременецького району зникає з карти України. Тут залишився один житель. Про це повідомив Мечищівський сільський голова Василь Сидорович.

За його словами, село занепало, а його єдиний житель – Михайло Чавурський.

“Ми жартуємо часто з ним, що він тут і голова, і староста. Він сам собі дає раду. Садить город: барабольку, капусту, кукурудзу, сіє овес, пшеницю. Він, як один показник на всю область – на все село один житель, у нього один кінь, одна корова”, – розповів Сидорович.

Михайло Чавурський всі основні роботи по господарству виконує сам. Про те, як живе один у селі, чоловік розповів у проєкті “Історії (не) забутих сіл Тернопільщини”.

“Кажуть, у цьому селі колись було 75 будинків та 56 дітей, які ходили до школи. Я теж тут ходив до школи – 4 класи. Потім вже до Мечищева ходили. Позаростало тепер все, нема чим хвалитися тепер в селі. Людей нема, хати повалилися”.

До 1946 року це село називалося Молохів. Історик Богдан Климко каже, що ця назва сягає древніх часів.

“Ця назва походить ще з дохристиянських часів. Від імені древнього бога Молоха. На цій території проводили жертвоприношення. Очевидно, з того часу назва Молохів залишилася за цією територією”.

За словами Василя Сидоровича, ще два роки тому з цього села п’ятеро дітей ходили до Мечищівської школи.

“Зараз вони перебралися до села Котів і ходять туди до школи. Окрім початкової школи колись у селі був магазин, тепер тут немає нічого. Хати, що залишилися, стоять порожні, садки позаростали. Але думаю, що село не зникне з пам’яті людей доти, доки будуть жити вихідці з цього села”, – каже Василь Сидорович.

Суспільне