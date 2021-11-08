Співробітнику кримінальної поліції, що отримав 21,5 тисяч хабара, обрано запобіжний захід

За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави понад 68 тис грн старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління ГУНП в області, підозрюваному в отриманні 21,5 тис неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що поліцейського викрито при одержанні 21,5 тис грн за вплив на співробітників регіонального сервісного центру МВС України щодо успішної здачі іспитів для поновлення права керування транспортними засобами різних категорій.

На сьогодні призначено судовий розгляд про відсторонення старшого оперуповноваженого кримінальної поліції від займаної посади.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.



