У Тернополі понад 60 дітей віком 12-17 років отримали щеплення від COVID-19

Нещодавно у Тернополі на базі Центру дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, що на просп. Злуки, 45, розпочалася вакцинація дітей віком 12-17 років проти коронавірусної хвороби.

Так, станом на 8 листопада, у даному пункті щеплення вакцину від COVID-19 отримали 62 дитини, старші 12-ти років.

Як пояснив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак, вакцинація дітей проводиться відповідно до наказу МОЗ України №2234 від 13.10.2021 року та, враховуючи наказ МОЗ України від 17.07.2021, затверджені рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

Відповідно до змін в інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

У Тернополі отримати щеплення від COVID-19 можна, звернувшись до лікаря-педіатра або сімейного лікаря:

отримавши дозвіл у формі 112/о та медичний висновок про наявність у дитини проведених рутинних щеплень, відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty та рекомендацією провести це щеплення;

інформовану згоду від лікаря педіатра;

мати при собі свідоцтво про народження дитини (паспорт), ідентифікаційний код дитини;

Особливості вакцинації:

Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3мл) з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб. Зважаючи на важливість рутинної вакцинації та необхідність швидкого охоплення вакцинацією проти COVID-19 дітей від 12 років, необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 дітям, які підлягають вакцинації, та введенням вакцин проти інших інфекційних хвороб за винятком екстреної вакцинації та вакцинації проти грипу.

Враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Застосування Comirnaty від Pfizer/BioNTech протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини. Рекомендовано відтермінувати вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.