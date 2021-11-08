Замінили підлогу та двері: у Козові оновили спортзал 

Знищена підлога, на якій некомфортно та небезпечно займатись спортом — проблема, яка багато років турбувала учнів та вчителів Козівської школи №2.

Сьогодні у цьому спортзалі старе, зношене покриття замінили на нове, яке служитиме дітям ще багато років. Також оновили двері та стіни.

Вперше, як мене сюди запросив Сергій Добалюк (голова громади) і ми об’їжджали шкільні заклади та прийшли сюди, в цей спортивний зал, то тут було щось жахливе. Підлога перелатана, тому дітям тут займатися, любити спорт, розвиватися було просто неможливо,— розповідає Іван Чайківський, народний депутат України

За ініціативи Івана Чайківського, на ремонт цього об’єкту виділи кошти з соцеконому, долучилась до співфінансування і громада.

Було звернення директора школи, також я чув відгуки від дітей, що потрібно оновити зал. Сьогодні в нас оновлена підлога, стіни і при таких хороших умовах тут діти здобудуть багато перемог,— говорить Сергій Добалюк, голова Козівської громади.

Приміщення спортзалу збудували у 60-х роках минулого століття, з того часу його капітально не оновлювали.

Дуже незручно було займатися, адже підлога була в аварійному стані, ми частково міняли деякі елементи, але це нічого не давало, тому що одну дошку поміняли, на наступний тиждень потрібно було змінювати наступний елемент, дошку чи брус,— Микола Максимів, директор Козівського закладу освіти №2.

Через аварійний стан спортивного залу, учні в ньому займатись не могли.

Наш спортивний зал був понад п’ять років в поганому стані і ми не могли нормально займатися на фізкультурі, адже не мали можливості. Переважно проводили заняття на дворі, а тепер ремонт цього залу дозволяє займатися щодня тут, досягати нових перемог,— Назар Мацишин, учень Козівського закладу освіти №2.

Тепер учні можуть безпечно займатись спортом та покращити рівень фізичної культури у цій школі.







