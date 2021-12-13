Також є банк теплого одягу та взуття: у Тернополі відкрили пункт обігріву

Стаціонарний пункт обігріву відкрили у Тернополі. Тут мешканці краю можуть зігрітися, отримати гарячу їжу та чай.

Пункт обігріву працюватиме при благодійному фонді «Карітас» з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.00. Також тут діятиме банк теплого одягу та взуття. Як зазначив директор фонду о. Роман Загородний, пункт обігріву працюватиме з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

«З метою запобігання загибелі бездомних громадян від переохолодження та замерзання в зимовий період у рамках співпраці між Тернопільським благодійним фондом «Карітас» та головним управлінням ДСНС України в Тернопільській області розпочав роботу стаціонарний пункт обігріву. Його режим роботи: понеділок – п’ятниця з 9-00 по 17-00 год. Також пункт обігріву має банк теплого одягу та взуття. Під час роботи відвідувачі тричі на тиждень об 11.30 год.: понеділок, середа, п’ятниця, отримують гарячу їжу та чай. Висловлюємо щиру подяку за сприяння в реалізації доброї справи».

У пункті обігріву працюватимуть волонтери. Вони надаватимуть допомогу усім потребуючим.