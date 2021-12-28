Виставка «Сяйво ялинкових прикрас» відкрилася у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На ній представлено більше 150 ялинкових прикрас, які зберігаються у фондах музею. Експозиція розміщена у фойє закладу, пише ЗЗ.

– Відвідувачі мають можливість ознайомитися з ялинковими прикрасами, виготовленими на Теребовлянській фабриці в 1970-80-х роках, – розповіла Ірина Лисак, старша наукова співробітниця відділу науково-просвітницької роботи. – Свого часу вона входила у трійку найбільших виробників іграшок. Серед прикрас – скляні кульки пофарбовані у різні кольори та подекуди оздоблені орнаментами, бурульки, дзвіночки, грибочки, шишки, верхівки, «прожектори» – іграшки у формі видовженої кульки із вм’ятиною в центрі. Привертають увагу комплекти: «Зимонька», «Дитячий» (казкові персонажі), «Ромашка», «Сніжинки», скляна корона снігурки та намисто у вигляді трубок та кольорових кульок, нанизаних на дротяний каркас і нитки. Особливу цікавість викликають сучасні іграшки 2002 року з малюнком у вигляді абстрактної рослинної композиції, що віддає різні блакитні відтінки, із зображенням на зимову тематику, золотистих сніжинок, листків, квітів. У них відчувається зв’язок з народним мистецтвом, українською культурою та «європейською» якістю.

А як створювалися ялинкові прикраси у Теребовлі можна дізнатися із фотографій 1984 року, які доповнюють виставку. Це світлини з цеху, де жінки зосереджено працюють над обслуговуванням технологічної лінії з виготовлення гірлянд з лавсанової плівки. На інших фотографіях показано процес фарбування скляних ялинкових прикрас та упакування їх в картонні коробки. Робота на фабриці була надзвичайно клопіткою і вимагала певних творчих здібностей. Адже кожну прикрасу виготовляли вручну – від видування скляної фігури до розпису та оздоблення.