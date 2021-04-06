Тернопільського отця позбавили монашого сану

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ офіційно розтлумачила, чому позбавила святої тайни священства колишнього ієромонаха Антонія-Григорія Планчака.

– У травні 2017 року ієромонах Антоній-Григорій і ще вісім монахів самовільно покинули монастир. Він отримав два письмові канонічні попередження, маючи повну свободу себе обороняти. Однак ієрм. Антоній-Григорій не змінив своєї поведінки. Тому у 2018 року він був видалений з монашого стану. Це видалення було затверджене самим Папою Римським і не підлягає жодному оскарженню. Окрім того, від 2017 року відносно нього провадився карний процес. На першому ступені суду його провадила колегія у складі трьох суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії. Для забезпечення об’єктивності суду колегія складалася із суддів, що походили з різних єпархій, один суддя був навіть з-за кордону і не з УГКЦ. 13 червня 2019 року колегія суддів винесла покарання – позбавлення клирицького (духовного) стану. 6 серпня 2019 р. ієрм. Антоній-Григорій подав апеляцію до Трибуналу Верховного Архиєпископа УГКЦ, де знову колегія у складі трьох суддів розглядала його справу. Щойно 16 березня 2021 р. було винесено остаточний вирок, яким затверджено вирок на першому ступені суду. Протягом цього довгого часу о. Антоній-Григорій мав всі можливості захищатися, в тому числі він скористався правом апеляції.

Неправильно трактуючи церковні канони, дехто ставить під сумнів процес виконання вироку від 26 березня 2021 року. Хочемо запевнити тих, хто сумнівається, що процес виконання вироку був здійснений з дотриманням усіх норм права, а саме після двох однозгідних вироків голова колегії суддів Трибуналу Верховного Архиєпископа видав декрет, яким вказував, що Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський може наказати виконання вироку. Як остаточний вирок, так і виконавчий декрет судді були вручені колишньому ієромонаху Антонію-Григорію Планчаку. Згідно із церковними законами Єпархіальний Єпископ одразу після цього видає декрет, яким наказує, щоб вирок був виконаний, тобто з того моменту обвинуваченого зобов’язує покарання. Таким чином на даний час Романа Планчака зобов’язує накладена кара. Натомість церковні закони надають йому право у відповідний спосіб оскаржувати ці рішення. Як відомо, він також використовує це право, – йдеться в повідомленні пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Нагадаємо, церковне покарання не має на меті засудити людину, а є знаком, який закликає до переміни поведінки і навернення до Бога.

– З глибоким смутком хочемо заявити, що протягом цього тривалого часу о. Антоній-Григорій не прийняв упімнень і рішень жодної церковної влади. Незважаючи на те, що він є позбавлений монашого стану, він продовжує називати себе «ігумен-намісник Антоній-Григорій». Не маючи права священнодіяти, він це робив. З огляду на «Заяву Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ щодо «об’явлень» с. Марії Баран, які поширює о. Антоній Григорій Планчак», він подав членів Синоду до цивільного суду. Тому застерігаємо вірних, щоб у духовних питаннях не зверталися до Романа Планчака, канонічний стан якого тепер прирівнюється до мирянина, – повідомили у Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Нагадаємо, нещодавно Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Романа Планчака (у духовних колах відомого як отець Антоній Григорій Планчак) на рішення Тернопільського міськрайонного суду від 13 листопада 2020 року. Як встановлено судом, у вересні 2018 року Роман Планчак звернувся до місцевого суду з позовом до керівного центру “Патріяршої курії” УГКЦ, Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука та 15 єпископів УГКЦ про захист честі, гідності та ділової репутації і просив визнати недостовірною інформацію, оприлюднену на веб-сайті Інформаційного ресурсу УГКЦ “Заяву з приводу «об’явлень» сестри Марії Баран, які поширює о. Антоній Григорій Планчак” та зобов’язати власника домену – керівний центр “Патріяршої курії” УГКЦ видалити її.