Нова земельна ділянка і збільшена на 70% зарплата: що задекларував мер Монастириськів

Якщо за підсумками 2019 року мер Монастириськів Андрій Старух займав останнє 18-те місце за величиною зарплати серед усіх міських голів Тернопільщини, то в 2020-му ця стаття доходу значно зросла – аж на 70(!) відсотків. Якщо в попередній звітний рік він заробив 255 тис. 521 грн., то минулоріч – 426 тис. 409 грн., тобто на 170 888 грн. більше. Щомісяця Андрій Старух отримував 35,5 тисяч гривень, про що він повідомив у своїй декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік.

Також пан Старух отримав від управління соціального захисту населення Монастириської РДА пільгу в сумі 10 тис. 354 грн. за користування комунальними послугами. І 2 тис. 890 грн. меру виплатило фермерське господарство «Калина Лошнівська» за надання майна в оренду.

Виявляється, дружині можна не займатися підприємницькою діяльністю, щоби заробляти майже, аніж чоловік-мер. Для цього потрібно працювати у… прокуратурі Тернопільської області. Дружина мера Монастириськів Андрія Старуха, Віра Ігорівна, внесла до сімейного бюджету одразу 404 тис 374 грн.

Офіційно родина мера Монастириськів Андрія Старуха не має у власності жодного квадратного метра нерухомості. Однак має відношення одразу до двох величезних за площею житлових будинків. В одному з них Старухи мають право користування (207,9 кв. м), в іншому – право проживання (205,80 кв. м).

Натомість голова Монастириської міської ради має відношення одразу до трьох земельних ділянок, дві з яких перебувають у його приватній власності, одна – у користуванні. Найбільший земельний наділ площею 20 тисяч квадратних метрів знаходиться у селі Устя-Зелене, інших дві – 1200 і 800 кв. м – у Монастириськах. При чому, більший з них з’явився у власності мера минулого року. Це фактично єдина серйозна обновка Андрія Старуха у 2020 році.

Родина Старухів зберігає заощадження виключно в банках, і виключно у національній валюті. У пана Андрія відкриті два рахунки на загальну суму 154 тис. грн, а в його дружина пані Віри – один на майже 55 тис. грн.

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