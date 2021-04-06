У тернополян зростають борги за газ: коли і як можна “погасити”?

На сьогоднішній день заборгованість тернопільських споживачів ДП «Газпостач», яким підприємство постачає блакитне паливо, становить 235,9 млн.грн.

Серед боржників 21,8 тисяч побутових споживачів з 124,4 тисяч клієнтів компанії. Варто зазначити, що від своєчасної оплати спожитого енергоресурсу залежить безперебійне постачання газу не лише до боржників, але й до абонентів, які справно оплачують за послугу.

Тернополяни можуть реструктуризувати свою заборгованість на строк до 6 місяців залежно від суми боргу та рівня сукупного доходу клієнта. Більш детальніше можна дізнатися за контактами: 0352-51-95-95, 096-104-2-104, 050-104-2-104

Довідково: на період карантину постачальникам заборонено нараховувати боржникам штраф та пеню, а також припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати або оплати в неповному обсязі.