Тернополяни зможуть скористатися «єПідтримкою»

19 грудня 2021 року стартує державна програма «єПідтримка», що спрямована на підтримку вразливих категорій бізнесу, які постраждали внаслідок пандемії.

Для чого започаткована програма?

В рамках програми пропонується, зокрема, за рахунок коштів, наданих за участь в кампанії вакцинації, підтримати підприємства зі сфери культури, спорту, перевезень.

Бізнес не тільки бачитиме увагу держави, а й лояльність своїх клієнтів.

Хто зможе отримати 1000 грн?

Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення.

Ця тисяча гривень не буде оподатковуватися, отримання коштів не є перешкодою для нарахування субсидій.

Обов’язковою вимогою є отримання двох доз антиковідних вакцин (підтвердження у додатку Дія або офіційним документом про вакцинацію).

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Яким чином 1000 грн отримуватимуть ті громадяни України, які наразі не мають додатка ДІЯ?

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. Одразу від початку програми (1 етап) отримання коштів відбуватиметься через додаток ДіЯ. Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Чи буде якийсь часовий ліміт на те, щоб витратити цю 1000 грн?

Громадянин може скористатися нарахованою сумою протягом 4 місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі.

Програма бонусних нарахувань розпочнеться з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

З якого джерела будуть залучені кошти для реалізації ініціативи Президента?

Кошти буде виділено за рахунок збільшення видатків загального фонду Державного бюджету.

Чи вистачить коштів на усіх вакцинованих у разі збільшення кількості вакцинованих обома дозами?

Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, – тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є. Цю допомогу отримають всі, хто вже має два щеплення.

Чи плануються додаткові системи захисту додатку «Дія», щоб унеможливити списання коштів зловмисниками?

Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Як можна буде віртуальною карткою оплачувати послуги? Ці гроші можна отримати на руки? Чи на спеціальний рахунок?

МінЦифри формує технічні вимоги підключення до програми для БанківЕмітентів. Банки-емітенти підписують договори інформаційної взаємодії та декларацію відповідності технічним вимогам, вносять MCC-коди для обмеження витрат за спеціальними банківськими картками. Безкоштовно випускають такі картки для населення. Громадяни у мобільному додатку Дія проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки.

Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тис. грн. Громадяни розраховуються грошима з підприємствами, які відповідають визначеним MCC-кодам. На першому етапі програми працюватиме такий алгоритм.

Надання готівки не передбачене.

Чи картка для зарахування допомоги буде платною? Чи буде комісія за обслуговування?

Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде.

Який повний перелік послуг, на які можна буде витратити 1000?

Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який найбільше постраждав від пандемії. За цим принципом відбиратимуться послуги, на які можна витратити допомогу. Перелік послуг ще формується.

Планується, що витратити кошти буде можна на:

придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси;

абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів;

відвідати кінотеатр, театр, музей чи виставковий центр;

придбати книги (зараз опрацьовуємо процес реалізації).

Наразі тривають перемовини з національними авіакомпаніями, які попередньо погодилися конкурувати за пасажирів із Укрзалізницею. Задля цього вони мають адаптувати ціни на квитки та розробити механізм їхнього придбання.

Чи можна розрахуватись за рахунок допомоги за послугу, якщо вона коштує більше 1000 грн, наприклад, додавши власні кошти з іншого рахунку?

Поки що розрахуватись можна тільки за послугу, вартістю до 1000 грн включно.

Відбір підприємств-учасників програми

Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який постраждав від пандемії. Це приблизно 6000 підприємств. До програми плануємо залучити підприємства будь-якої форми власності, що є резидентами України, юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим.

Для участі підприємствам потрібна наявність платіжного терміналу або онлайн точки продажів, відповідність основній діяльності та MCC-коду, перелік яких буде визначено постановою КМУ.

Відбір здійснюватиметься на підставі MCC-кодів (коди типів витрат). Перелік кодів буде затверджений КМУ.

Додаткової реєстрації для компаній для участі в програмі не потрібно. МСС код – це код, який закріплюється за платіжним терміналом банком, використовується для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає.

Як буде контролюватися процес використання грошей через «Дію» – на спортзал, театр чи подорож Україною?

Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам. Держава контролює випадки нецільового використання коштів та блокує нечесних гравців ринку від участі у програмі.