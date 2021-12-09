Що відомо про 19-річного ймовірного вбивцю з Лановець?

Стали відомі деталі життя 19-річного підозрюваного у вбивсті 22-річної Катерини з Тернопільського району.

Журналісти “20 хвилин Тернопіль” з’ясували з ким жив, де вчився та чим захоплювався 19-річний Тарас з Лановець, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 22-річної Катерини, що сталося 5 грудня на вулиці Лозовецька у Тернополі.

Нагадаємо, 6 грудня у Тернополі на вулиці Лозовецька біля смітників перехожі знайшли тіло молодої дівчини та викликали поліцію.

Згодом правоохоронці повідомили, що це вбивство, Катерині завдали 20 ножових поранень в район шиї та грудей на орендованій квартирі, що на Лозовецькій, далі вбивця виставив тіло на балкон, де воно пролежало 12 годин, а зранку 6 грудня викинув його з балкону на вулицю.

Підозрюваним у вбивстві 22-річної Катерини з Тернопільського району, яка була одружена, та виховувала трьохрічну доньку, виявився 19-річний уродженець Лановець.

Його поліція затримала того ж дня, суд обрав молодому чоловікові міру запобіжного заходу – тримання під вартою, без права внесення застави до 3 лютого 2022 року.

Щодо самого підозрюваного у вбивстві – 19-річного Тараса, то у рідному місті Ланівці, де юнак народився та ріс, нічого поганого про нього не кажуть.

За словами місцевих жителів хлопець ріс з мамою у неповній сім’ї, батьки розлучилися коли Тарас був ще малий.

Ходив у місцеву школу, вчився непогано, не відмінник, але задніх не пас, завжди слухав вчителів.

Як відзначила його вчителька, Вікторія Козирська, хлопець завжди слухав, не перебував на обліку в поліції, мама сумлінно виконувала свої обов’язки по вихованню дитини.

Після школи, закінчення 9-го класу ,Тарас пішов у місцеве ПТУ на техніка, але не закінчив його, бо на другому курсі хлопця відрахували за численні прогули.

Любив ремонтувати техніку, зокрема мотоцикли, у Тернополі працював найманим працівником у приватного підприємця, квартиру на Лозовецькій знімав.

Як відзначив адвокат підозрюваного Григорій Федчишин, повна ухвала суду щодо тримання Тараса під вартою буде тільки 13 грудня, тоді і вирішуватимуть з мамою Тараса, чи подавати на неї апеляцію.

Головне питання, що сталося того вечора між двома молодими людьми, причину конфлікту, через який відбулося вбивство, не називають ні правоохоронці, ні знайомі Тараса…