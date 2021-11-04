Для нової об’їзної дороги в Тернополі викупили 56 земельних ділянок

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» на Тернопільщині триває масштабне відновлення доріг.

Один із найновіших проєктів — 8,4 км обходу Тернополя.

«Через Тернопіль проходять три міжнародні та європейські коридори, що з’єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря. Північно-східна об’їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба в будівництві нової обхідної та розв’язки до неї. На будівництво уже оголошений міжнародний тендер», — розповідає голова облдержадміністрації Володимир Труш під час брифінгу.

Північно-східний обхід Тернополя з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці, і дві міжнародні траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече й М-30 Стрий – Ізварине. Це буде траса І технічної категорії з 4 смугами руху та транспортна розв’язка у різних рівнях на примиканні обходу до км 315+629 автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

«Служба автомобільних доріг у Тернопільській області розробила проєкти будівництва першої черги об’їзної автомобільної дороги Тернополя та транспортної розв’язки на приєднанні обходу до автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Для реалізації проєктів було враховано три важливих аспекти: екологія, археологія та думка громадськості. Після цього у 2020 році стартував викуп земельних ділянок під будівництво», — підкреслює голова Служби автодоріг у Тернопільській області Микола Довгошия.

Всього для потреб будівництва викуплено 56 земельних ділянок: 39 під будівництво автошляху та 17 під зведення транспортної розв’язки