В Італії зникла жителька Тернопільщини (Фото)

Розшукати жительку Бучача просить небайдужих її донька Марія Процик. 60-річна Романія Било зникла в Італії, проживала у Римі. На зв’язок із рідними не виходить, пише місцейвий сайт.

“Допоможіть знайти МАМУ -БИЛО РОМАНІЮ.Проживала в Римі- Італія. Не виходить на зв’язок, можливо, хтось має якусь інформацію- допоможіть будь ласка“, – йдеться у повідомленні.

Якщо Вам відома будь-яка інформація, телефонуйте на номер телефону дочки Романії Било Марії – 0680570700.