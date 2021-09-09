У Тернополі відкрили скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів

Скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів відкрили на території військової частини 44 окремої артбригади у Тернополі. Про це розповів командир бригади Роман Дудченко, пише Суспільне Тернопіль

За його словами, це зробили до 7 річниці створення військової частини. Скульптура має назву “Вогонь запеклих не пече”. Висота композиції 4 метри, її ширина майже 3, розповів скульптор Микола Шевчук. За його словами, над проєктом працював майже рік.

Також сьогодні під час заходу військовослужбовців нагородили грамотами, подяками, нагрудними знаками та медалями за відмінну службу.