15:00 | 9.09.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі відкрили скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів

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Скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів відкрили на території військової частини 44 окремої артбригади у Тернополі. Про це розповів командир бригади Роман Дудченко, пише Суспільне Тернопіль

За його словами, це зробили до 7 річниці створення військової частини. Скульптура має назву “Вогонь запеклих не пече”. Висота композиції 4 метри, її ширина майже 3, розповів скульптор Микола Шевчук. За його словами, над проєктом працював майже рік.

У Тернополі відкрили скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів

Також сьогодні під час заходу військовослужбовців нагородили грамотами, подяками, нагрудними знаками та медалями за відмінну службу.

У Тернополі відкрили скульптуру пам’яті загиблих воїнів-артилеристів

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