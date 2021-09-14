У Тернополі змінили керівника драмтеатру
У Тернопільській обласній раді відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора театру – художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.
«Для участі у конкурсі надійшли документи від двох претендентів – Репки Бориса Даниловича та Приходька Андрія Олексійовича», – повідомили у пресслужбі.
Після слухання публічних презентацій проєктів програм розвитку театру, члени конкурсної комісії провели співбесіди з претендентами.
Шляхом відкритого голосування переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади керівника театру визначили діючого директора Репку Бориса Даниловича.
Джерело: Область