15:36 | 14.09.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі змінили керівника драмтеатру

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У Тернопільській обласній раді відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора театру – художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

«Для участі у конкурсі надійшли документи від двох претендентів – Репки Бориса Даниловича та Приходька Андрія Олексійовича», – повідомили у пресслужбі.

Після слухання публічних презентацій проєктів програм розвитку театру, члени конкурсної комісії провели співбесіди з претендентами.

Шляхом відкритого голосування переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади керівника театру визначили діючого директора Репку Бориса Даниловича. 

Джерело: Область

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