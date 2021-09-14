16:00 | 14.09.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі в парку напали і побили 17-річну дівчину

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Незнайомі побили неповнолітню дівчину вночі у парку 13 вересня. Подруга потерпілої викликала швидку та поліцію.

Отже, о 00.17 бригада швидкої виїжджала на вул. Руську, до 17-річної пацієнтки.

“Зі слів подруги, дівчину побили незнайомі у парку. Працівники швидкої викликали наряд поліції. Із закритою травмою грудної клітки, травмою лівої щоки потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у дитячий травмопункт”, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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