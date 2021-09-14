Викрадача розкішних шуб застрелили одразу після суду

Свого часу цей злочин шокував тернополян зухвальством і наглістю. У ніч на святого Андрія, точніше з 13-го на 14 грудня 2016 року, двоє крадіїв- гастролерів у самісінькому центрі Тернополя обікрали крамницю модного одягу! І це за пару сотень метрів від обласного управління поліції! Вони каменюкою розбили скляні двері крамниці й буквально за пів хвилини встигли викрасти з сейфу три з половиною тисячі гривень і винесли 17(!) шуб із натурального хутра загальною вартістю 275 тис. 730 грн. Причому найдорожчу – графітову з коричневої норки – оцінили більш ніж у 37 з половиною тисяч гривень, а найдешевшу – шкіряну безрукавку – лише у три з половиною тисячі.

Зважаючи, що перед входом валялася розкішна біла напівшубка, а трохи далі — ще декілька хутряних виробів, можна припустити, що непрошені гості просто схопили весь одяг із вішаків і дременули. Але куди? Нагадаю, це ж центр. Нічне авто тут одразу б почули. Сімнадцять шуб у пакет не сховаєш. Щоправда, варто врахувати, що викрадачі винайняли житло неподалік від крамниці. Утім вони ризикнули і «прогулялись» нічним незнайомим містом з величезними пакетами в руках.

Однак уже незабаром правоохоронцям вдалося арештувати двох злодіїв. Чи були у них спільники, лишається таємницею, оскільки наприкінці квітня ц. р. вирок у Тернопільському міськрайонному суді вислухав лише Олексій П. Його спільник, такий собі Анатолій С., на той час уже перебував у розшуку, й матеріали щодо нього було виділено в окреме провадження. Зважаючи на подальшу долю Олексія, цілком можливо, що і його напарнику вкоротили життя, от тільки значно раніше.

Так от, тоді ж правоохоронці по гарячих слідах швидко “вирахували” тернополянина, в якого Олексій із супутником орендували квартиру. Власник помешкання розповів, що наймачі приїхали на таксі, наперед заплатили за дві доби, однак попередили, що чекають ще двох своїх “колег”, тому, можливо, затримаються ще на день. Проте виїхали вони несподівано, без попередження. Лише залишили ключі під килимком.

Щоправда, завбачливий чоловік занотував номери мобільних телефонів, з яких вони дзвонили, та надав паспортні дані Олексія. Як і слід було чекати, мобільні виявились вимкненими і на дзвінки ніхто не відповідав. Ясна річ, що й паспорт був підроблений.

Проте злодії залишили в крамниці чимало відбитків пальців, за якими їх “вирахували”, адже обидва мали досить цікаве кримінальне минуле.

Зокрема Олексій народився і жив у Криму, одним із судів Сімферополя був засуджений до 7 років позбавлення волі, причому також за крадіжку в складі групи, поєднану з проникненням у приміщення. До того ж у злочин втягнув неповнолітнього. Після звільнення оселився у Запоріжжі. Хоча, як бачимо, на волі молодик протримався не довго – у Тернополі спокусився на дорогі шуби.

Характерно, що під час слідства продавщиця впізнала обох злодіїв по фото. Дівчина розповіла слідчому, що напередодні крадіжки вони навідались до крамниці. У магазин елітного одягу відвідувачів заходить небагато, до того ж чоловіків. Свідок наполягала, що їх було троє. Однак Олексій та його напарник щодо третього сказали, що це був випадковий перехожий. Та чи було це правдою?

Цікаво й те, що, як встановили правоохоронці, після повернення у Запоріжжя Олексій отримав пару посилок. Щоправда, вони були адресовані іншій людині. Слідчі знайшли отримувача, і чоловік підтвердив, що двічі забирав посилки у відділенні “Автолюкс”, але що у них було, не знає, бо їх одразу забирав Олексій. Своє дивне прохання забрати кореспонденцію зек пояснив відсутністю документів. За послугу він нічого не заплатив, лише компенсував кошти за бензин, оскільки до відділення приїжджали автомобілем знайомого. Не зауважив свідок, звідки та хто надіслав посилки. Відтак можна припустити, що в них була «доля» Олексія за скоєну крадіжку. А відправляв шуби або той третій незнайомець, або сам Олексій, тому й адресував знайомому.

Однак у суді Олексій категорично заперечив свою провину. Аж поки йому не пред’явили висновок судової експертизи, що залишений на підлозі крамниці слід взуття збігається з його черевиками. Як і залишені ним на вішаках відбитки пальців. А ще записи розмов по мобільному, зокрема епізод, де він каже: «Треба ті шуби поки сховати».

На судових засіданнях рецидивіст поводився нагло і хамовито, постійно порушував порядок, ігнорував запитання прокурора та заважав судді, відтак був видалений із зали засідань.

Досить агресивно поводився Олексій і під час проголошення вироку, яким його було засуджено до 5 років позбавлення волі. Однак суддя врахував, що він із цивільною дружиною виховують маленьку дитину, і на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання та встановив 2 роки іспитового строку й зобов’язав періодично з’являтися до органів із питань пробації, не виїжджати за межі України, без дозволу не змінювати місця проживання та роботи.

Водночас Олексія було зобов’язано відшкодувати власникові модної крамниці 275 тис. 730 грн. майнової та 10 тис. грн. моральної шкоди.

Не погодившись із вироком, адвокат засудженого подав апеляційну скаргу. Однак до її розгляду в Тернопільському апеляційному суді Олексій не дожив. У судовому засіданні захисник розповів, що рецидивіста нещодавно застрелили. Хто і за що? Кримінальне минуле.

Марина Криниця.