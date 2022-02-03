14:26 | 3.02.2022
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Тернопільщина 

У центрі Тернополя знімають вивіски (фото)

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У Тернополі триває боротьба із незаконною рекламою.

Вивіски зняли з будівель на Руській 7, 20, 24, 25.

Як повідомили у міськраді, рекламні конструкції знаходилися на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.12.2021 року.

Як зазначили в мерії, рекламні конструкції передали власникам на зберігання до вироблення дозвільних документів.

Фото з офіційного сайту міської ради

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