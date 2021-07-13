Вартість пального в Україні: на що чекати водіям із цінами на бензин та дизель найближчим часом

Експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизельне пальне та автогаз протягом найближчого тижня.

Про це повідомляє “Сьогодні”.

Так, за минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 13 коп./л, А-95 – на 12 коп./л, ДП – на 7 коп./л. По областях зростання цін було нерівномірним: від 1-2 коп./л до 30-35 коп./л, а в Тернопільській області ціни не змінилися. Дизпальне подорожчало менше, ніж бензин, а в Одеській області воно навіть подешевшало на п’ять копійок. Найбільше зростання цін зафіксоване в Харківській області: 34 коп./л А-95 (до 29,81 грн/л).

Найвищі ціни на бензин – в Луганській області: А-92 тут коштує 30,49 грн/л, А-95 – 31,47 грн/л. Дизпальне найдорожче в Києві – 29,51 грн/л. Найнижчі ціни: на бензин у Сумській області: А-92 коштує 28,13 грн/л, А-95 – 29,11 грн/л, на ДП в Миколаївській – 27,75 грн/л.

Вартість автогазу в середньому зросла на 3 коп./л. Водночас він подешевшав на 3-7 коп./л у чотирьох областях, подорожчав на 1-10 коп./л в 16 областях, на 14 коп./л в Києві, в чотирьох областях ціни стабільні. Найдорожчий автогаз також на Луганщині (15,82 грн/л), найдешевший – на Чернігівщині (14,99 грн/л). Чернігівська область – єдина, де газ коштує дешевше 15 грн/л.

Розкид цін зменшився щодо А-95 і щодо дизеля і не змінився щодо А-92 і автогазу. Щодо А-92 розкид становить 8,4% (2,36 грн/л), щодо А-95 – 8,1% (2,36 грн/л), було 8,5%, щодо дизеля – 6,2% (1,71 грн/л), було 7,3%, щодо автогазу – 5,5% (0,83 грн/л).

Як повідомив заступник директора Науково-технічного центру “Психея” Геннадій Рябцев, пальне найближчим часом тільки дорожчатиме.

“Очевидно, що і нові рекомендовані Кабміном граничні ціни, які будуть опубліковані днями, теж виявляться вище за чинні. Тому в найближчі сім днів підвищаться і роздрібні ціни на АЗС – в середньому на 20-30 коп./л”.

Аналогічної думки дотримується й аналітик “Консалтингової групи “А-95” Ігор Єгозаров.

“Після публікації цього тижня нових рекомендованих цін очікується їх коригування в бік збільшення вартості пального в роздробі спершу у найбільших операторів ринку, потім у інших. Цілком ймовірно, що ціни збільшаться до кінця цього тижня на 20-40 коп./л”.

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