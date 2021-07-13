На Тернопільщині за пів року поліцейські розшукали 90 дітей

90 дітей за 6 місяців розшукали правоохоронці Тернопільщини. Місцеперебування 87 дітей встановили упродовж доби. Про це повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович.

За його словами, наразі в області немає жодної дитини, яка перебуває в розшуку.

Упродовж першого півріччя найбільша кількість повідомлень про зникнення дітей надходила до Тернопільського районного управління поліції – 65, Чортківського районного відділу поліції – 13, Кременецького районного відділу поліції – 12.

” У таких ситуаціях важливо, щоб батьки чи родичі зниклих дітей не зволікали, а одразу звертались до поліції. Це дасть можливість оперативно встановити місцеперебування розшукуваного та залучити додаткові технічні засоби. У червні в Тернополі був зафіксований випадок, коли четверо неповнолітніх, не повідомивши дорослих, пішли з дому в невідомому напрямку. За дві години пошуків дітей знайшли. Вони купалися у ставку і навіть не підозрювали, що їх розшукують. Аби таких подій не було, дорослим потрібно посилити контроль за дітьми, які залишаються вдома самі. Варто частіше телефонувати їм, якщо є можливість – попросити сусідів та родичів наглядати за ними”, – каже Тихович.

Нагадаємо, що від початку літа на Тернопільщині потонули троє дітей – двоє підлітків у річці Дністер поблизу Заліщиків та 12-річний хлопець у ставку в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади.