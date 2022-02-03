Водію, який п’яним вчинив смертельну ДТП на Тернопільщині, “світить” до 12 років за гратами

У суді постане винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині, яка забрала життя подружжя.

Смертельна аварія трапилась 8 листопада 2021 року поблизу Шибалина на Бережанщині.

Нагадаємо, водій автомобіля Skoda Yeti у стані алкогольного сп’яніння виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Daewoo Lanos.

Внаслідок удару подружжя, яке перебувало у Daewoo, загинуло миттєво.

Їхнього 5-тирічного сина у важкому стані госпіталізували до реанімації. Дитина від удару опинилася на панелі біля лобового скла.

Порушника затримали на місці ДТП за ст. 208 КПК. Тест виявив у крові кермувальника 1,3 проміле алкоголю.

Досудове розслідування завершено, тому справу направили до суду за ч.4 ст.286-1 ККУ.

Кермувальнику грозить позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років, зазначає “Досьє 102“.