Як зменшити ризик “підчепити” коронавірус: поради лікаря-епідеміолога

Епідеміолог Наталія Виноград розповіла журналістам УНН, у яких місцях ризик зараження коронавірусом найвищий, а також чому у транспорті так важливо дотримуватись маскового режиму.

– Найбільш небезпечними є місця великого скупчення людей, де не дотримуються належної дистанції, там де мала кубатура і там, де немає провітрювання, наголошу — природного. Це вкрай важливий момент. Такі місця ми називаємо місцями високого ризику зараження. Сюди також належать різні види транспорту — там однозначно не дотримуються вищезгаданих правил і навіть при оптимальних варіантах наповнення ризик високий. І особливо це буде, якщо у транспорті не дотримуються маскового режиму, при чому правильного: щоб не було порушень у надяганні ЗІЗ, — наголосила епідеміолог.

Водночас вона додала, що у приміщеннях зі штучною вентиляцією ризик захворіти на коронавірус підвищується.

– Це вкрай небезпечно, бо утворюється турбулентність, яка забезпечує рознесення біологічних аерозолів, які хтось один зайшов і залишив. Це забезпечує утворення достатньо агресивних середовищ, — вважає Наталія Виноград.



