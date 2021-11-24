3 критерия, на которые стоит обратить внимание при покупке обуви

Наверняка у многих есть туфли, ботинки или сапоги, которые не хочется надевать из-за дискомфорта при носке. Чтобы не тратить деньги зря, следует внимательно делать выбор. На сайте https://vittorossi.ua/ представлена качественная и удобная брендовая обувь. В этом онлайн-магазине найдутся стильные спортивные, элегантные классические, сдержанные деловые и практичные повседневные модели на любой вкус.

Сезонность

Выбирая пару обуви, убедитесь, что вам будет в ней комфортно в ту пору, когда собираетесь её носить. Если покупаете модель на весну и осень, то учитывайте, что в это время часто идут дожди. Демисезонная обувь должна защищать от влаги. Отдавайте предпочтение материалам, которые отталкивают воду и грязь.

Если любите сапоги на плоской подошве, то не берите модели, у которых молния начинается с самого низа. Через неё будет проникать вода в дождливую погоду.

Покупая обувь для зимы, обращайте внимание на подошву. Чем она толще, тем теплее в ней будет в морозы. Рисунок на подошве зимней обуви должен быть узорчатым и рельефным. Это предотвратит скольжение при ходьбе по льду.

Для летней поры лучше купить обувь открытую, чтобы ногам не было жарко. Если берёте на теплое время года закрытые модели, то они должны быть изготовлены из лёгкой ткани, хорошо пропускающей воздух.

Материал

Удобство обуви при носке зависит от того, какой материал использовался при её изготовлении. Предпочтение стоит отдавать моделям из натуральных материалов:

кожи;

нубука;

замши;

текстиля.

Они обеспечивают хороший теплообмен и не позволяют ногам перегреваться или замерзать. Если правильно подобрать размер, то обувь из натуральных материалов не будет натирать и доставлять дискомфорт.

Размер и посадка

Некоторые не уделяют достаточно времени примерке, если размер обуви совпадает с тем, который обычно носят. Это неправильный подход, поскольку ширина и форма подошвы могут отличаться. Не нужно надеяться, что обувь растянется, если она вашего размера, но немного узкая. В этом случае не подойдёт даже пара на размер больше. В такой ситуации стоит поискать другую модель, в которой подошва будет другой формы или ширины.

При выборе обуви не заостряйте внимание исключительно на размере и внешнем виде. Отдавайте предпочтение моделям из качественных материалов, которые обеспечат удобство во время носки. Следите за тем, чтобы обувь не была узкой или слишком свободной.