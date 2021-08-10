Які статки у головного лісника Тернопільщини, якого підозрюють у недбальстві

Прокуратура взялася за керівника тернопільського обласного лісового господарства Олега Яремка, якого підозрюють у недбальстві. Та попри те, у головного лісника Тернопільської області в декларації вказані чималі статки.

Йому належить 1,387 млн ​​гривень заощаджень готівкою, дві квартири і два житлових будинки. Такі дані лісівник сам вказав у своїй декларації на сайті НАЗК, пише 368.media .

Згідно з декларацією за 2020 рік Яремко володіє лише земельною ділянкою в селищі Завада Львівської області площею 1500 кв. м, де він будує будинок площею 363 кв. м. У свою чергу його дружина Галина Яремко володіє частиною житлового будинку площею 132,4 кв. м в селищі Гостинцеве Львівської області і двома квартирами – у Львові площею 75,6 кв. м і в Тернополі площею 102,2 кв. м.

На Галину Яремко записаний автомобіль Hyundai Santa Fe (2013), який вона придбала в 2019 році. Як керівник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Яремко заробив 305 тис. гривень, а Галина Яремко заробила 285 тис. гривень в Головному управлінні ДПС в Тернопільській області.