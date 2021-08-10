У Тернополі будинок дитини на Сахарова зазнає трансформації

Тривають ремонтні роботи у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини на вулиці Сахарова. Проєкт реалізується у рамках програми «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Відтак, в Тернопільській області працює об’єднання Oxford Policy Management (Великобританія), до складу якого входять Міжнародна благодійна організація “Партнерство кожній дитині” (Україна). Експерти об’єднання допомагають у впровадженні Регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі та реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей в області.

«Реконструкція Тернопільський Обласний Спеціалізований Будинок Дитини проект складний, але надзвичайно важливий, тому що стосується найбільш вразливих жителів нашої області. У рамках реформи системи інституційного догляду передбачено трансформацію будинку дитини у Центр комплексу сучасних медико-соціальних послуг, суть якого полягає у ранній діагностиці, реабілітації та консультуванні. Приміщення будинку дитини було не пристосоване до таких змін і вимагало принципово нових рішень», – зазначив під час огляду ремонтних робіт голова облдержадміністрації Володимир Труш.

В процесі реформи деінституалізації першочергові зусилля обласної державної адміністрації спрямовані на забезпечення змін для обласного спеціалізованого будинку дитини, оскільки у ньому перебувають маленькі діти віком від народження до 6 років. Основною метою трансформації Будинку дитини є створення на базі Центру комплексу сучасних медико-соціальних послуг, які забезпечать цілісний процес раннього виявлення, втручання, реабілітації та розвитку дітей з інвалідністю із перших років життя. Залучати до цього процесу і батьків дитини та взаємодіяти із медичними, соціальними, педагогічними працівниками.

«По завершенні робіт область отримає абсолютно нову структуру, не тільки візуально, а й ідейно – з новими підходами, принципами роботи, сучасними методиками», – додав Володимир Труш.