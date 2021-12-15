З 2022 року у платіжках тернополян з’являться нові рядки з платою

Споживачі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» від січня 2022 року платитимуть за абонентське обслуговування, – про це повідомляють в комунальному підприємстві.

Відповідно до змін, внесених Законом України № 1060, від січня 2022 року в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг структура плати за тепло і гарячу воду буде відображатися по-іншому. У квитанціях з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII (зі змінами внесеними ЗУ № 1060-IX). Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер – це включено до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг.

Плата за абонетське обслуговування

з ПДВ

Види послуг, для яких застосовується плата за абонентське обслуговування Ознака наявності/відсутності у будівлі споживача вузлів комерційного обліку Розмір плати у розрахунку на одного абонента, грн. на місяць Плата за абонентське обслуговування для послуги з постачання теплової енергії без урахування витрат, повязаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії 18,07 з урахуванням витрат, повязаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача) 27,21 Плата за абонентське обслуговування для послуги з постачання гарячої води без урахування витрат, повязаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку гарячої води 11,85 з урахуванням витрат, повязаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку гарячої води (у разі їх наявності у будівлі споживача) 23,04

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в квитанціях клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх виокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315 від 22.11.2018.

Крім того, згідно з Методикою № 315, у частини клієнтів з’явиться рядок із мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показники, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Нарахування за грудень із врахуванням абонплати споживачі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримають вже у січні 2022 року.