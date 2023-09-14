Олександр Дворецький зі своїми хлопцями щоденно стоїть на варті життя українців (відео)

Утікаючи з окупованих територій, росіяни лишають смертельні сюрпризи для мирних українців, але їхні плани рушить він, коли першим приходить на визволену землю…

Олександр Дворецький — керівник груп розмінування із 25-річним досвідом роботи піротехніком. Разом зі своїми хлопцями він щоденно стоїть на варті життя українців. Позаду в нього вже десятки тисяч звільнених від мін гектарів української землі. Він очистив Київщину, а тепер бореться за безпеку на українській Херсонщині. Щодня виходячи на роботу та ризикуючи власним життям, Олександр Дворецький та його хлопці рятують чергового мирного жителя, який не наступить на пелюсткову міну на своєму городі та не підірветься, поправляючи подушку в дитячій колисці…