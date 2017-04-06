Інцидент з польським консульством в Луцьку – провокація, запевняють тернопільські підприємці своїх польських партнерів

Тернопільські підприємці написали листа своїм польським партнерам, де запевнили, що інцидент з консульством Республіки Польща в Луцьку – провокація.

Про це редакції «Терену» повідомив підприємець Сергій Мельник.

«Ми багато років працюємо з нашими партнерами в Любліні, Катовіце і Познані, тому нам важливо було задекларувати нашу позицію, адже обидві сторони зацікавлені в добросусідських взаємовідносинах», – коментує пан Мельник.

За його словами, Україна переживає складні часи. Це ментальна боротьба українського народу за своє визволення з-під російського втручання у внутрішні справи України. Зумовлено це певними історичними подіями.

«Однак, Україна завжди прагнула до Європи. Цілі покоління українських вчених, митців, священиків, спортсменів, політиків орієнтувалися виключно на європейські цінності співжиття між націями», – йдеться у листі.

«Від імені своєї компанії висловлюю занепокоєння тим фактом, що мав місце в Луцьку стосовно консульства Республіки Польщі. Запевняю вас, що це не відображає позиції українського народу до вас, як до наших сталих європейських партнерів та сусідів», – написав тернопільський підприємець.

Бізнесмен сприймає цей ганебний факт виключно, як провокацію третьої сили, що має на меті вкотре зупинити шлях України до Європи.

Сергій Мельник переконаний, що ділові стосунки лише поглиблюють партнерські та дружні стосунки між нашими країнами, а інцидент вичерпається на дипломатичному рівні.

Нагадаємо, Польща відновила роботу своїх установ на території України 4 квітня.