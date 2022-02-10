У Польщі на заробітках зник житель Борщівщини

Розшукують жителя села Цигани Чортківського району, який зник в Польщі. Відомо, що чоловіка звати Ханевич Василь Іванович, 11.01.1981 року народження.



«Ми не володіємо точною інформацією, але, за словами осіб, з якими він контактував в Польщі, 26.01.2022 останній раз його бачила поліція в м. Катовіце. Ще його речі знайшли на автовокзалі в Катовіце.»,- йдеться в групі Українці в Познаню



Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно цієї особи, зв’яжіться, будь ласка, з дружиною Ханевич Галиною Михайлівною.