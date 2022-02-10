16:31 | 10.02.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Польщі на заробітках зник житель Борщівщини

marta 0 Views Прокоментуй!

Розшукують жителя села Цигани Чортківського району, який зник в Польщі. Відомо, що чоловіка звати Ханевич Василь Іванович, 11.01.1981 року народження.


«Ми не володіємо точною інформацією, але, за словами осіб, з якими він контактував в Польщі, 26.01.2022 останній раз його бачила поліція в м. Катовіце. Ще його речі знайшли на автовокзалі в Катовіце.»,- йдеться в групі Українці в Познаню

Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно цієї особи, зв’яжіться, будь ласка, з дружиною Ханевич Галиною Михайлівною.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *