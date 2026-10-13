Про це повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін.

Під час однієї з ворожих атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура регіону. Вибуховою хвилею та уламками в медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали ушкоджень автомобілі, які були припарковані поруч із будівлею.

У момент обстрілу в приміщенні перебували люди. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу.

Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом, – написав Тюрін у своєму телеграм-каналі.