Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині: є постраждалі пацієнти
Російські війська упродовж доби неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок влучання пошкоджено приміщення медичного закладу, а четверо пацієнтів отримали травми.
Про це повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін.
Під час однієї з ворожих атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура регіону. Вибуховою хвилею та уламками в медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали ушкоджень автомобілі, які були припарковані поруч із будівлею.
У момент обстрілу в приміщенні перебували люди. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу.
Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом, – написав Тюрін у своєму телеграм-каналі.