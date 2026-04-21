Хабар у 500 доларів: на Чортківщині водій намагався «домовитися» з поліцією

На Чортківщині слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди працівникам поліції.

Інцидент стався під час патрулювання території обслуговування відділення поліції №2 (м. Бучач). Правоохоронці зупинили автомобіль Toyota Camry через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 48-річним водієм інспектори помітили у нього характерні ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння як на місці зупинки, так і в медичному закладі. Натомість, аби уникнути адміністративної відповідальності, він запропонував поліцейським 500 доларів США неправомірної вигоди.

Факт пропозиції хабаря задокументувала слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до 4 років.

Окрім цього, на водія складено адміністративні матеріали за керування транспортом у стані сп’яніння та порушення правил користування ременями безпеки. Йому загрожує штраф і позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.