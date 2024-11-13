Аліменти від військовослужбовців: як стягнути та на які суми можна розраховувати

Батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо один із батьків не проживає разом з дитиною, то він має платити аліменти. Це ж правило поширюється і військовослужбовців навіть у умовах воєнного стану.

У Координаційному центрі з надання правничої допомоги розповіли про особливості стягнення аліментів із військових.

З яких доходів військового стягуються аліменти

Аліменти на дитину стягуються з усіх видів доходів одного з батьків. Це стосується і доходів військовослужбовців – аліменти сплачуються з урахуванням усіх видів їхнього грошового забезпечення:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних надбавок, доплат, винагород, інших виплат, зокрема бойових виплат у розмірі 100 тисяч гривень.

Розмір аліментів визначається шляхом укладання договору між батьками, завіреного нотаріусом, або ж у судовому порядку.

Розмір аліментів, якщо їх призначає суд:

на одну дитину – 1/4 частки доходу платника;

на двох дітей – 1/3 частки доходу;

на трьох та більше дітей – 1/2 частки доходу платника, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Мінімальний розмір аліментів, на який можна розраховувати:

на дитину віком до 6 років – 1281,5 гривень

від 6 до 18 років – 1598 гривень

Максимальний розмір аліментів:

на дитину до 6 років – 25 630 гривень

від 6 до 18 років – 31 960 гривень

Як пояснили юристи, розмір аліментів можна змінити, як і спосіб їх стягнення, через суд або за особистою домовленістю. Підстави зміни розміру аліментів:

зміни матеріального чи сімейного стану платника чи одержувача аліментів;

погіршення чи покращення здоров’я когось із них;

Інші випадки.

Що робити, якщо військовий добровільно не сплачує аліменти

Якщо військовослужбовець добровільно не сплачує аліменти, можна звернутися до суду та отримати наказ про стягнення виплат.

Наказ потрібно спрямувати на виконання у військову частину, у якій служить боржник.

Якщо невідомо, у якій частині служить військовий, слід звернутися до місцевої виконавчої служби або приватного виконавця. Виконавець повинен надіслати запит на Міноборони для отримання цієї інформації. Після судовий наказ так само направляють до частини.

Якщо виконавець не виконує дій щодо стягнення, можна поскаржитися керівнику виконавчої служби, яка відкрила провадження, або до Міністерства юстиції.