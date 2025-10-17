Аварія на «Східному»: частина Тернополя без води до 20:00

💧 Тернопільводоканал повідомляє: аварія на “Східному” — частина мікрорайону без води до 20:00

У Тернополі сталася аварійна ситуація на водопровідній мережі мікрорайону «Східний». У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово припинено водопостачання за такими адресами:

бульвар Д. Галицького — будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26;

вулиця С. Бандери — будинки № 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90А.

Роботи з ліквідації аварії вже тривають. За попередньою інформацією, водопостачання буде відновлено до 20:00.

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує мешканцям за розуміння.