Вперше у Тернополін езламний театр Маріуполя

Незламний театр Маріуполя, що вистояв і не втратив духу, представляє сучасну постановку культової історії “Вднесені вітром”(за романом Маргарет Мітчелл).

Вистава переверне ваше уявлення про знайомі події. Це вир емоцій, пристрасті та боротьби за кохання, силу волі, людяність. Це голос тих, хто не зламався.

Ви побачите приголомшливі декорації, костюми, на виготовлення яких використано 1000 метрів крафтового паперу!

Не пропустіть! Вітри змін уже тут! Відчуйте весь спектр емоцій від щирої любові до відчайдушної боротьби.

18+

Жанр: драма

Тривалість: 1 год 20 хв