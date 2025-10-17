22:19 | 17.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільська «Зоринка»: 45 років на сцені, 45 років творчих здобутків

Цього року Народна хорова капела «Зоринка» з Тернополя відзначає важливу віху — 45 років від дня свого заснування. Колектив, що є яскравою мистецькою окрасою не лише Тернополя, а й усієї України, за ці роки здобув численні перемоги на міжнародних конкурсах і став символом української музичної культури на світовій арені.

Мистецький шлях «Зоринки»
Капела «Зоринка» розпочала свій шлях як аматорський колектив, але з часом перетворилася на одне з найвідоміших хорових зібрань в Україні, що прославляє українську пісню та культуру на міжнародному рівні. За свою історію капела здобула визнання на численних фестивалях і конкурсах, представляючи Тернопіль і Україну на найпрестижніших сценах світу.

Вагомі досягнення на міжнародних конкурсах
До ювілейної дати «Зоринка» підійшла з вражаючими результатами. У 2024-2025 навчальному році колектив здобув 12 перемог на міжнародних конкурсах, серед яких є кілька гран-прі та перших премій.

Серед найбільших досягнень:

  • Гран-прі:

    • «AUSTRIAN STARS» (Австрія)

    • «ART FEST LAPLANDIA» (Фінляндія-Чехія)

    • «Bohemske Jaro» (Чехія, Прага)

  • Перші премії:

    • «Dragon art fest» (Австрія)

    • «Празька Рапсодія» (Чехія)

    • «TALENTI D`EUROPA. ROMA» (Італія)

    • «Land of Talents» (Словаччина)

    • «NEW YORK STARLIGHTS» (США)

    • «MUSICAL POWER» (Одеса, Україна)

    • «Golden Talents of Madrid» (Іспанія)

    • «Тарас Шевченко єднає народи» (Україна)

Крім того, капела здобула перемогу на Міжнародному конкурсі молодих виконавців різдвяних пісень у місті Даугавпілс (Латвія), що проходив в офлайн-форматі.

Найновіші досягнення та перемоги у 2025-2026 роках
Ювілейний рік 2025-2026 капела розпочала з нових тріумфів, здобувши першу премію на Міжнародному конкурсі талантів «SEOUL TALENT SKY» в Південній Кореї. Крім того, колектив виграв чотири Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах:

  • «Barvy Svobody» (Чехія)

  • «Symphony of Arts» (Швеція)

  • «Herbsturlaub» (Німеччина, Гамбург)

  • «Art motion France» (Париж)

Вітання та побажання на майбутнє
З 45-річчям капелу «Зоринка» вітають не лише тернополяни, але й шанувальники її творчості по всьому світу. Бажаємо колективу подальших творчих звершень, яскравих виступів і нових перемог на міжнародних сценах, що прославлятимуть Тернопіль і Україну. Їхня неперевершена майстерність і відданість мистецтву надихають національну культуру і підкреслюють високу планку, до якої варто прагнути всім українським творчим колективам.

З «Зоринкою» Тернопіль та Україна продовжують гідно звучати на світовій музичній арені!

