Тернопільська «Зоринка»: 45 років на сцені, 45 років творчих здобутків

Цього року Народна хорова капела «Зоринка» з Тернополя відзначає важливу віху — 45 років від дня свого заснування. Колектив, що є яскравою мистецькою окрасою не лише Тернополя, а й усієї України, за ці роки здобув численні перемоги на міжнародних конкурсах і став символом української музичної культури на світовій арені.

Мистецький шлях «Зоринки»

Капела «Зоринка» розпочала свій шлях як аматорський колектив, але з часом перетворилася на одне з найвідоміших хорових зібрань в Україні, що прославляє українську пісню та культуру на міжнародному рівні. За свою історію капела здобула визнання на численних фестивалях і конкурсах, представляючи Тернопіль і Україну на найпрестижніших сценах світу.

Вагомі досягнення на міжнародних конкурсах

До ювілейної дати «Зоринка» підійшла з вражаючими результатами. У 2024-2025 навчальному році колектив здобув 12 перемог на міжнародних конкурсах, серед яких є кілька гран-прі та перших премій.

Серед найбільших досягнень:

Гран-прі: «AUSTRIAN STARS» (Австрія) «ART FEST LAPLANDIA» (Фінляндія-Чехія) «Bohemske Jaro» (Чехія, Прага)

Перші премії: «Dragon art fest» (Австрія) «Празька Рапсодія» (Чехія) «TALENTI D`EUROPA. ROMA» (Італія) «Land of Talents» (Словаччина) «NEW YORK STARLIGHTS» (США) «MUSICAL POWER» (Одеса, Україна) «Golden Talents of Madrid» (Іспанія) «Тарас Шевченко єднає народи» (Україна)



Крім того, капела здобула перемогу на Міжнародному конкурсі молодих виконавців різдвяних пісень у місті Даугавпілс (Латвія), що проходив в офлайн-форматі.

Найновіші досягнення та перемоги у 2025-2026 роках

Ювілейний рік 2025-2026 капела розпочала з нових тріумфів, здобувши першу премію на Міжнародному конкурсі талантів «SEOUL TALENT SKY» в Південній Кореї. Крім того, колектив виграв чотири Гран-прі на престижних міжнародних конкурсах:

«Barvy Svobody» (Чехія)

«Symphony of Arts» (Швеція)

«Herbsturlaub» (Німеччина, Гамбург)

«Art motion France» (Париж)

Вітання та побажання на майбутнє

З 45-річчям капелу «Зоринка» вітають не лише тернополяни, але й шанувальники її творчості по всьому світу. Бажаємо колективу подальших творчих звершень, яскравих виступів і нових перемог на міжнародних сценах, що прославлятимуть Тернопіль і Україну. Їхня неперевершена майстерність і відданість мистецтву надихають національну культуру і підкреслюють високу планку, до якої варто прагнути всім українським творчим колективам.

З «Зоринкою» Тернопіль та Україна продовжують гідно звучати на світовій музичній арені!