“Мій командир — я йому довіряю, він мене забере”, – війський, якого підозрюють у катуванні людей у Тернополі

У Тернополі продовжуються засідання щодо військових, яких затримала поліція за катування та викрадення людей

У Тернополі продовжуються судові засідання щодо обрання запобіжних заходів для військових, яких затримала поліція за підозрою в катуванні та викраденні людей. Перше засідання у цій справі розпочалося 16 жовтня 2025 року, однак через відвід адвокатів підозрюваних його перенесли. Сьогодні, 17 жовтня, суд слухає справу щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного А.С.

Події засідання 17 жовтня:

Під час засідання адвокат підозрюваного, Катерина Одаренко, заявила, що її клієнт не є мобілізованим, а служить за контрактом, надаючи позитивні характеристики. Вона також зазначила, що фізичний вплив на свідків виключений, а самовільне залишення військової частини не було зафіксовано. За її словами, підозрюваний має хорошу репутацію і просила суд обрати для нього більш м’який запобіжний захід.

Підозрюваний А.С. також прокоментував матеріали справи, вказавши на багато невірних фактів у документах. Він підтвердив свою підтримку адвокатки та зазначив, що його командир забере його, бо він йому довіряє.

О 10:40, заступник командира з психологічної підтримки частини Є.Д. дав свідчення онлайн. Він особисто знає підозрюваного, підтвердив його сумлінність на лінії бойового зіткнення та готовність взяти його на поруки. Однак прокурор заперечив, вимагаючи тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Суд прийняв рішення не задовольняти клопотання щодо поруки, залишивши підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Другий підозрюваний:

Об 11:45 суд розпочав розгляд справи щодо іншого підозрюваного О.К.. Адвокатка також попросила обрати для нього більш м’який запобіжний захід, однак прокурор висловив незгоду з цим.

Справи, що потрясли Тернопільщину:

Нагадаємо, що підозрювані вивозили людей за межі Тернополя, били їх і вимагали гроші або цінні речі. Найбільша жорстокість була проявлена до людей, які перебували на реабілітації після важких поранень на війні. Один із потерпілих, 27-річний житель Тернополя, став жертвою викрадення автомобіля KIA, який згодом був знайдений у Київській області.

Інший потерпілий, діючий військовослужбовець, був силоміць затягнутий до мікроавтобуса, побитий і змушений заплатити 50 тисяч гривень за своє звільнення. Ще одна жертва була роздягнена, облитою легкозаймистою рідиною та змушена бігти перед авто.

Правоохоронні дії:

Поліція Тернопільщини провела кілька санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей, в результаті яких затримано шість осіб. Слідчі оголосили підозри семи фігурантам за катування, незаконне позбавлення волі, розбій та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Розслідування: За словами начальника Національної поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, правоохоронці документували злочини протягом майже місяця.

Ця справа викликала широкий резонанс, адже винуватці катувань та викрадень були військовими, які повинні були захищати свою країну, а не вчиняти злочини проти її громадян.

Суспільне