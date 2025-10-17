“Збавте оберти!” — правозахисник про маніпуляції навколо інциденту з військовими
Інцидент з підозрюваними у катуванні, які можуть мати відношення до Третьої штурмової бригади, викликав резонанс серед громадськості та медіа. Однак важливо зберігати здоровий глузд і не піддаватися паніці чи емоціям. Як зазначає правозахисник Сергій Наумович у мережі Фейсбук, сприймати вину окремих осіб за всієї бригади — це не тільки хибно, а й небезпечно:
Кілька думок про інцидент з начебто військовими з Третьої штурмової на Тернопільщині, а то бачу, що несеться. Підозрювані затримані. Нацпол розслідує кримінальне провадження. Бригада відреагувала оперативно і адекватно: засудила насильство, заявила, що співпрацює з органами для притягнення винних до відповідальності.
Закликаю медіа, блогерів і їхніх читачів збавити оберти. Відбувся злочин. Реакція є. Давайте просто дамо слідству працювати, а обурення спрямуємо в конструктивне русло. У донати Силам оборони України, наприклад.