“Збавте оберти!” — правозахисник про маніпуляції навколо інциденту з військовими

Інцидент з підозрюваними у катуванні, які можуть мати відношення до Третьої штурмової бригади, викликав резонанс серед громадськості та медіа. Однак важливо зберігати здоровий глузд і не піддаватися паніці чи емоціям. Як зазначає правозахисник Сергій Наумович у мережі Фейсбук, сприймати вину окремих осіб за всієї бригади — це не тільки хибно, а й небезпечно:

Кілька думок про інцидент з начебто військовими з Третьої штурмової на Тернопільщині, а то бачу, що несеться. Підозрювані затримані. Нацпол розслідує кримінальне провадження. Бригада відреагувала оперативно і адекватно: засудила насильство, заявила, що співпрацює з органами для притягнення винних до відповідальності.

Ситуацію не замовчують, нікого не намагаються відмазати, якщо дійсно підтвердиться, що фігуранти мали відношення до Третьої штурмової. Це головне, решта — від лукавого. Само собою історію підхопили борцуни з ТЦК, свідки «конституційних прав» (але не обовʼязків), ворожі ботоферми. Їхній інтерес зрозумілий. Навіщо решта це підхоплює?

Армія — зріз суспільства. Так, там дуже різні люди, як і у цивільному житті, — подивіться навколо себе. Третя штурмова це більше 10 тисяч (!!!) особового складу. Ті, хто думають, що командування особисто знає кожного і відповідає за вчинки кожного — дурні.

Хто екстраполює відповідальність купки маргіналів на весь особовий склад Трійки — вороги України. Ті, хто використовують цю історію для зведення політичних рахунків, дискредитації військовослужбовців, підрозділу, командування — грають на руку ворогу.

Закликаю медіа, блогерів і їхніх читачів збавити оберти. Відбувся злочин. Реакція є. Давайте просто дамо слідству працювати, а обурення спрямуємо в конструктивне русло. У донати Силам оборони України, наприклад.