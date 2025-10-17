На Тернопільщині Mercedes протаранив бус ТЦК

На трасі між Теребовлею та Плебанівкою зіткнулися Mercedes G-Class та бус ТЦК. Сьогодні, 17 жовтня, на трасі між містом Теребовля та селом Плебанівка трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повідомляє сайт Тернополяни.

За попередньою інформацією, позашляховик Mercedes G-Class, відомий у народі як «кубік», зіткнувся з бусом, що належить Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

На місце аварії оперативно прибули поліція, бригада екстреної медичної допомоги та рятувальники ДСНС. Свідки події повідомляють, що на ділянці дороги було обмежено рух транспорту, а сама ситуація виглядала досить напруженою — із ввімкненими сиренами та великою кількістю спецтехніки.

Інформації про постраждалих наразі немає, обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.

📍 Довідка: ділянка траси між Теребовлею та Плебанівкою є досить жвавою, тут часто трапляються аварії через інтенсивний рух транспорту та обмежену видимість на деяких відрізках дороги.