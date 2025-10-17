Митна революція: як Тернопільська митниця спрощує переміщення товарів через кордон

Тернопільська митниця забезпечила 16 тисяч переміщень товарів в рамках «митного безвізу»

Тернопільська митниця продовжує впроваджувати інноваційні рішення, спрямовані на спрощення та прискорення процесу переміщення товарів через кордон. За 9 місяців 2025 року митниця оформила близько 16 тисяч транзитних декларацій у рамках Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Основні показники:

У митному режимі імпорт оформлено майже 7 тисяч декларацій.

У митному режимі експорт оформлено понад 9 тисяч декларацій.

Усі ці оформлення були здійснені у рамках п’ятої фази комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, яка є частиною європейської процедури спільного транзиту.

План на майбутнє:

Нещодавно Україна розпочала розробку NCTS Фаза 6, що сприятиме ще більшій інтеграції з митними системами Євросоюзу. Очікується, що нова система дозволить значно удосконалити електронні митні процедури та забезпечити ще ефективніший транзит товарів. Впровадження Фази 6 заплановано на 2026 рік.

Переваги для бізнесу:

Єдина митна декларація типу T1 , яка визнається всіма країнами-учасницями.

Зниження часу проходження митних формальностей.

Відсутність необхідності в попередньому оформленні декларацій при ввезенні товарів.

Ці зміни значно сприяють зменшенню витрат українських підприємств, оптимізації логістики та підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності.