Митна революція: як Тернопільська митниця спрощує переміщення товарів через кордон
Тернопільська митниця забезпечила 16 тисяч переміщень товарів в рамках «митного безвізу»
Тернопільська митниця продовжує впроваджувати інноваційні рішення, спрямовані на спрощення та прискорення процесу переміщення товарів через кордон. За 9 місяців 2025 року митниця оформила близько 16 тисяч транзитних декларацій у рамках Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Основні показники:
-
У митному режимі імпорт оформлено майже 7 тисяч декларацій.
-
У митному режимі експорт оформлено понад 9 тисяч декларацій.
Усі ці оформлення були здійснені у рамках п’ятої фази комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, яка є частиною європейської процедури спільного транзиту.
План на майбутнє:
Нещодавно Україна розпочала розробку NCTS Фаза 6, що сприятиме ще більшій інтеграції з митними системами Євросоюзу. Очікується, що нова система дозволить значно удосконалити електронні митні процедури та забезпечити ще ефективніший транзит товарів. Впровадження Фази 6 заплановано на 2026 рік.
Переваги для бізнесу:
-
Єдина митна декларація типу T1, яка визнається всіма країнами-учасницями.
-
Зниження часу проходження митних формальностей.
-
Відсутність необхідності в попередньому оформленні декларацій при ввезенні товарів.
Ці зміни значно сприяють зменшенню витрат українських підприємств, оптимізації логістики та підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності.