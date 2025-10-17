Медичний винахід 17-річної Анастасії Романів з Тернополя став сенсацією на міжнародному конкурсі

Анастасії Романів лише 17 років, але вже за цей час вона здобула численні перемоги на міжнародних конкурсах, написала кілька наукових робіт і створила власний винахід — сепарований протез, який може значно полегшити життя людей з обмеженими можливостями. Винахід вже отримав позитивні відгуки на міжнародній арені, зокрема у Хорватії. Талановита тернополянка доводить, що наука може бути цікавою і приносити реальну користь, якщо застосовувати її з розумом.

Від захоплення до першого винаходу

Анастасія Романів з дитинства була зацікавлена у медицині. Вона навчалася у школі №10 в Тернополі і почала проявляти інтерес до хімії та біології ще в ранньому віці. У дев’ятому класі вона приєдналася до Малої академії наук, де розпочала свою наукову діяльність.

«Моя мама працює у медичній сфері, але ніколи не спрямовувала мене. Я сама вирішила, що в цій професії себе бачу. У Малій академії наук я обрала секцію біології та хімії, де почала працювати над своїми проектами, дослідженнями, олімпіадами та міжнародними виставками», — розповідає Анастасія.

Перші наукові роботи та досягнення

До того, як створити свій найуспішніший винахід, Анастасія підготувала три наукові роботи, серед яких були дослідження на тему очищення ґрунтів від дизельного палива за допомогою рослин, а також розробка паперових кришечок для стаканів з гарячими напоями. Однак її найбільший проект — Separata prosthesis, сепарований протез, який здобув міжнародне визнання.

Розробка сепарованого протезу

Анастасія з науковим керівником Віктором Колдуном створили сепарований протез для людей з інвалідністю та пацієнтів після операцій. Протез дозволяє пацієнту, який не може рухати головою, шиєю або руками, самостійно приймати їжу. Особливістю є те, що протез може обслуговувати кількох пацієнтів у лікарні, що значно зменшує витрати та підвищує ефективність медичних установ.

Протез працює за принципом натискання кнопки лобом або підборіддям, що дозволяє людині отримувати їжу, не роблячи зайвих рухів. За словами Анастасії, прототип вже демонструє свою ефективність, але ще потребує вдосконалення та тестування.

Перемога на міжнародному конкурсі у Хорватії

Свою розробку Анастасія презентувала на Міжнародному інноваційному шоу Inova в Загребі (Хорватія). Цей конкурс є одним з найстаріших у світі і вже понад 50 років об’єднує талановитих науковців та інноваторів. У результаті вона здобула перше місце, чим підтвердила високий рівень своєї роботи та значення винаходу для медичної сфери.

«Це було дуже хвилююче, але я добре підготувалася і виголосила виступ. Я володію англійською, підготувала аплікації та постери, і отримала перше місце. Це було неймовірно приємно!» — ділиться емоціями Анастасія.

Майбутні плани

Анастасія зараз навчається на першому курсі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Вона продовжує займатися науковою діяльністю та вдосконалювати свою розробку. «Мій винахід наразі знаходиться на стадії прототипу, і я планую передати його до центру протезування в університеті для подальшого вдосконалення», — зазначає дівчина.

Анастасія мріє, щоб її протез став доступним для людей, які справді потребують його допомоги. Вона також не обмежує себе в професійних планах і ще не вирішила, в якому напрямку медицини зупиниться в майбутньому. «Мені цікава хірургія, протезування, але я не поспішаю з вибором. Вірю, що з часом я знайду свій шлях», — підсумовує Анастасія.

Наука, що змінює життя

Анастасія Романів доводить, що навіть у молодому віці можна робити значні досягнення. Її приклад надихає багатьох молодих людей на наукову діяльність та інновації, які можуть допомогти суспільству. Винахід сепарованого протезу — це не тільки технічний прорив, але й реальна допомога тим, хто потребує особливого медичного догляду.

Тернопільська студентка, яка ставить науку на службу людям, є справжнім прикладом того, як можна змінювати світ на краще, починаючи з маленьких кроків.

