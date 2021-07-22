“Вибачте, кіна не буде”: депутати облради проігнорували сесію

Четверте пленарне засідання другої сесії Тернопільської обласної ради мало відбутися 21 липня. Розпорядження про скликання цього засідання голова облради Михайло Головко підписав ще 9 липня.

На порядок денний було винесено тільки одне питання: «Про розгляд електронної петиції «Капітальний ремонт доріг Борщівщини (сполучення найвідоміших печер і Дністровського каньйону)». Ця петиція була розміщена на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради 15 квітня 2021 року і на початок липня набрала більше 500 підписів на свою підтримку, пише ЗЗ.

Та розглянути запропонований проект рішення депутати не змогли через відсутність кворуму депутатів. Через 15 хвилин після початку пленарного засідання у сесійній залі зареєструвалося тільки 25 із 64 депутатів.

– Враховуючи, що немає кворуму депутатів, і ми не можемо провести засідання Тернопільської обласної ради з приводу петиції, оголошую, не відкриваючи сесії, що зберемо пленарне засідання у серпні, детально з керівниками фракції дату проговоримо, – повідомив голова обласної ради Михайло Головко. – Думаю це буде в середині серпня, коли ми підготуємо звіт з виконання бюджету за півроку, і зможемо тоді нормально попрацювати. Дякую всім. Вибачайте.

У підготовленому проекті рішення йшлося про те, щоб підтримати петицію щодо проведення комплексного капітального ремонту асфальтобетонного покриття на ділянках доріг Т-20-15 (Борщів-Заліщики), С201601 (Нагірянка-Шупарка), С200503 (Касперівці-Збручанське) між селами Піщатинці – Срілківці – Королівка – Юр’ямпіль – Більче-Золоте – Глубочок – Констанція – Шупарка – Устя – Іване-Пусте Чортківського району Тернопільської області. Також Службі автомобільних доріг у Тернопільській області та Тернопільській облдержадміністрації мали рекомендувати при формуванні переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг державного значення та доріг комунальної власності врахувати пропозиції викладені у петиції.