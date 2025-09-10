14:31 | 10.09.2025
Дональд Трамп відмовився коментувати атаку на Польщу: що кажуть у США

Реакція у США на атаку Польщі російськими безпілотниками – станом на північ за Вашингтоном:

👉Конгресмен-республіканець Джо Вілсон: “Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами менш ніж за тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на неспровоковану агресію воєнного злочинця Путіна проти вільних країн. Я закликаю президента Трампа відповісти обов’язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської воєнної машини та надати Україні зброю, здатну вразити Росію.”
👉Сенатор-демократ Дік Дурбін: “Неодноразові порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є попередженням про те, що Владімір Путін випробовує нашу рішучість захистити Польщу та країни Балтії. Після кривавої бійні, яку Путін продовжує коїти в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати”.
👉Держсекретар Марко Рубіо заявив, що його поінформували про вторгнення російських безпілотників у авіапростір Польщі, але більше коментарів давати відмовився.
👉Дональд Трамп, виходячи з ресторану у Вашингтоні, на запитання журналістів про Польщу не відповів.

