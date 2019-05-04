Український Єрусалим: Свята Земля на Тернопіллі

«Український Єрусалим» споруджений на горі поруч з Свято-Троїцьким монастирем Студійського Уставу у Зарваниці. Підйом до комплексу починається від 75-метрової дзвіниці . А далі слід підніматися вздовж Хресної Дороги.

Центральною спорудою комплексу є копія Гробу Господнього. Спочатку задум будівництва полягав в тому, що це мав бути єдиний об’єкт. Та згодом проект набув ширшого змісту.

Відтак, в архітектурний ансамбль «Український Єрусалим» ввійшли інші копії найбільших християнських святинь Святої Землі.

У Зарваницькому духовному центрі відтворені Сходи Покаяння (Святі Сходи), якими Ісус Христос піднімався на суд до преторію Пилата. У ІV столітті з Єрусалиму до Риму їх перевезла цариця Олена. Зараз 28 щаблів Страстей Христових веде до капели римських пап в Лютеранському палаці у Римі.

Голгофа – гора, на якій розп’яли Ісуса Христа. Тут встановлено три дерев’яних хрести. До слова, українські історики на основі досліджень, зокрема і польських, вважають, що фрагмент Животворящого Хреста уже перебував у Галицьких землях в ХІІІ-ХIV столітті.

Гетсиманський сад або інша назва Оливний город – тут Христос молився перед тим, як його схопили. Згідно Євангелія, в Гетсиманському саду Юда Іскаріот зрадив поцілунком Сина Божого. Сад в Єрусалимі розташований у підніжжі Оливної гори. І до сьогодні там росте кілька оливкових дерев, яким близько 2000 років.

Посередині комплексу розташована мінімізована купіль Витесда з фігурою сидячого Ангела. Згідно Євангелій від Івана, сюди спускався вмиватися ангел. Навколо купелі збиралося багато калік та недужих. І хто перший після ангела вмився водою, той одужував. Ісус Христос тут сотворив одне зі своїх чудес – оздоровив лежачого.

Справа від Гробу Господнього збудовані Левові (Ліонські) ворота. Інша назва воріт – Стефанові. Назва походить від описання у Діях Апостолів про Святого Стефана Первомученика. Його синедріон засудив за христову віру. Вважається, що Стефана закидали камінням саме на тому місці, де в першій половині ХVI століття збудували Левові ворота. Вони стоять до нині і відкривають дорогу зі східної сторони Єрусалиму.

Вежа Давида. В Єрусалимі знаходиться з західної сторони міста у старій його частині. Візантійські християни вважали, що вежа залишилася від палацу Давида та його сина Соломона. У різні століття її неодноразово перебудовували та укріплювали римляни, мусульмани, османи, хрестоносці. Зокрема, для хрестоносців вежа використовувалась, як цитадель при захисті вірян, які йшли відвідувати Святу землю.

На Вежі Давида в Зарваниці об лаштований оглядовий майданчик, з якого можна оглянути весь «Український Єрусалим». А також краєвиди околиць і духовну велич Маріїнського центру.

Архітектурний комплекс копій доповнений мурами, які символізують оборонні мури Єрусалиму.